Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg steht am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC in der Offensivabteilung vor einer riesigen Herausforderung. Der FCM muss auf Baris Atik verzichten. Mit seiner Spielfreude belebte der 28-Jährige bei der 2:3-Pleite in Düsseldorf in der Vorwoche das Angriffsspiel der Magdeburger. Allerdings sah Atik ja auch seine fünfte Gelbe Karte und muss daher gegen den KSC aussetzen.

