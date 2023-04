FCM-Legende Christian ‚Beckus‘ Beck erzählt in der Volksstimme, was ihn im Fußball gerade bewegt. Gewinnt der FCM gegen Hamburg, ist der Klassenerhalt so gut wie sicher.

Der FCM gewinnt das so wichtige Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Das war genau die Leistung, die ich mir vom Club erhofft hatte. Man konnte sehen, dass die Mannschaft den Kampf angenommen hat: Kwarteng kam nach langer Verletzung zurück und hat überragend gespielt, Ito glänzte mit einem Sonntagsschuss.

"Jetzt noch drei Punkte für den Club, dann kannst du sofort planen für die kommende Saison." Christian 'Beckus' Beck - FCM-Vereinslegende

Die Leistung aller Männer war extrem stark – auch wenn der FCM das Spiel mit dem zugelassenen Gegentor nochmal spannend gemacht hat. Drei Punkte, die vor allem für das kommende Spiel ein entscheidender Faktor sein werden.

Der HSV liegt nur einen Punkt hinter einem sicheren Aufstiegsplatz, die Hamburger wollen unbedingt aufsteigen, das verdeutlichen auch die regelmäßigen Ansagen ihres Trainers Tim Walter. Der FCM hingegen hat sich einen guten Puffer auf die Abstiegsränge erkämpft und geht somit deutlich entspannter in das Match.

HSV liegt dem FCM

Es wird ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Gegner, die so offensiv spielen wie der HSV, kommen der Spielweise vom FCM entscheidend entgegen. Denn diese wollen das Spiel dominieren, dadurch ergeben sich Räume, die Magdeburg nutzen wird. Ein klein wenig hoffe ich, dass HSV-Coach Tim Walter, so wie man ihn kennt und schätzt, wie Rumpelstilzchen an der Seitenlinie auf und ablaufen wird – ein klares Zeichen also, dass der FCM ein gutes Spiel macht.

Denn: es wird kein Spaziergang für die Hamburger. Das Stadion in Magdeburg wird voll und die Titz-Elf kann das Spiel genießen. Jetzt noch drei Punkte für den Club, dann kannst du sofort planen für die kommende Saison.