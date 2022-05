FCM will mit U23 in die Verbandsliga - so reagieren die anderen Klubs

Der 1. FC Magdeburg wünscht sich für seine U23-Pläne Starthilfe vom Fußballverband in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - Die Entscheidung könnte bereits am Wochenende fallen. Dann tagt der Vorstand des Fußballverbands Sachsen-Anhalts (FSA) und berät unter anderem über einen Antrag von Fußballdrittligist 1. FC Magdeburg. Der möchte für seine zweite Mannschaft, derzeit Vierter in der siebtklassigen Landesklasse, einen Platz in der Verbandsliga, der höchsten FSA-Spielklasse - ganz ohne sportliche Qualifaktion.