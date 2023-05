Magdeburg - Nach dem Eintüten des Klassenerhalts am vergangenen Wochenende tritt der 1. FC Magdeburg an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 an. Eine große Personalrotation der Elbestädter ist auch nach dem Erreichen dieses großen Ziels nicht zu erwarten. Denn einerseits strotzen die Blau-Weißen weiter vor sportlichem Ehrgeiz und auf der anderen Seite greifen sie an diesem Zweitliga-Spieltag nochmal in den Aufstiegskampf ein. Denn Darmstadt will in der Partie den Aufstieg klarmachen.

