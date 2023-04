Der 1. FC Magdeburg gastiert am Sonnabend in Braunschweig. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des FCM. Das sind die Trainingseindrücke:

FCM in Braunschweig: So könnte Magdeburg aufstellen

Magdeburg - Auswärts bei Eintracht Braunschweig peilt der 1. FC Magdeburg an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) weitere Zähler für den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga an . Dabei Trainer Christian Titz im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den SV Sandhausen personell aufgrund von Sperren und Verletzungen umbauen.