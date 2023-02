2. Bundesliga FCM gegen KSC: Nach der Partie entlädt sich Unmut der Fans

Im Anschluss an das Spiel am Sonntag teilten Anhänger vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg ihrer Mannschaft deutlich mit, was sie von der gesehenen Leistung hielten. Trainer Christian Titz äußerte sich später dazu. Über die Begegnung sprach auch Daniel Elfadli.