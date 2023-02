Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Bundesliga am Samstag gegen Holstein Kiel. Die wichtigsten Infos aus der Pressekonferenz, kurz und kompakt.

Christian Titz und sein 1. FC Magdeburg schwimmen in der 2. Bundesliga. Nun fällt auch noch womöglich ein Stammspieler für die restliche Saison aus.

Magdeburg / Kiel - Warum findet die Mannschaft vom 1. FC Magdeburg sich noch nicht in der Zweiten Liga zurecht? Eine Frage, die auch den Cheftrainer Christian Titz beschäftigt: „Die Spiele sind sehr eng, die Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe“, sagt er bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Die Kleinigkeiten würden entscheiden, so der Coach.

Titz wisse auch, dass seine ballbesitzorientierte Spielphilosophie kritisch gesehen werden kann: „Wir haben für uns eine Spielart, mit der wir im Spiel viele Dinge für uns erreichen“. Doch, wenn es keinen Erfolg bringe, so Titz, wisse er auch, dass diese Philosophie zur „Disposition steht“.

„Eine sorgenfreie Saison haben wir ohne Wenn und Aber nicht.“ Otmar Schork, Sportchef FCM

Otmar Schork, der auch bei der Pressekonferenz anwesend war, zeigt sich überzeugt von Titz und seiner Spielphilosophie. Man sei durch die 3. Liga marschiert, mit einer „Souveränität [die] seinesgleichen gesucht hat“. Das System werde immer wieder angepasst.

Das Ziel sei, die nächste Saison in der zweiten Liga zu verbleiben. Schork gibt aber zu: "Eine sorgenfreie Saison haben wir ohne Wenn und Aber nicht.“

FCM spielt gegen Holstein Kiel: Viele Verletzte trüben das Auswärtsspiel schon jetzt

„Wir wissen, in welchen Facetten wir uns verbessern müssen,“ sagt FCM-Coach Christian Titz in Hinblick auf die kommende Herausforderung. Man wolle als Mannschaft nach Kiel fahren, dort gemeinsam mit allen erfolgreich sein. Ablenkungen in den sozialen Medien, wie nach den Vorfällen vom Wochenende, würden dabei nur ablenken. Titz: „Alles andere nimmt uns die Körner, die für dieses Match benötigen.“

Ausfallen gegen Holstein Kiel werden Florian Kath, Belal Halbouni, Luca Schuler, Leon Bell Bell, Maximilian Franzke, Tim Stappmann, Connor Krempicki und Alexander Bittroff.

FCM-Spieler Andreas Müller könnte restliche Saison ausfallen

Die Stammkräfte Cristiano Piccini und Andreas Müller haben sich derweil beim Spiel gegen den KSC verletzt. Verteidiger Piccini brach sich den Zeh und verletzte sich an der Schulter. Er werde laut Titz mindestens zwei Wochen ausfallen.

Schlimmer könnte es um Andreas Müller stehen, der sich laut Titz „im Fußbereich“ verletzte. Müller werde noch am Donnerstag untersucht – er könnte die restliche Saison ausfallen, so der Trainer. Auch Stürmer Luc Castaignos könnte gegen Kiel ausfallen, er werde ebenfalls am Donnerstag untersucht.

In Kiel werden 13.000 Zuschauer erwartet, davon 1500 FCM-Fans.

Die detaillierte Zusammenfassung der Pressekonferenz lesen Sie am Freitag (10. Februar) in der Volksstimme und auf Volksstimme.de.