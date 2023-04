Der 1. FC Magdeburg spielt am Sonnabend daheim gegen den Hamburger SV. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung der Mannschaft von Trainer Christian Titz. Das sind die Trainingseindrücke:

FCM gegen den HSV: So könnte Magdeburg aufstellen

Foto: vs

Magdeburg - Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg in Braunschweig empfängt der 1. FC Magdeburg an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) in der heimischen MDCC-Arena den Tabellendritten Hamburger SV. Die Startelf des Clubs könnte sich aus zwei Gründen verändern: einerseits wegen der Rückkehr von zwei zuvor gesperrten Akteuren und anderseits wegen wiederholter personeller Fragezeichen.