Der 1. FC Magdeburg empfängt am 34. Spieltag Arminia Bielefeld. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung der Mannschaft von Trainer Christian Titz.

FCM gegen Bielefeld: So könnte Magdeburg aufstellen

Foto: vs

Magdeburg - Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) möchte sich der 1. FC Magdeburg im letzten Saisonspiel schön von den eigenen Fans in die Sommerpause verabschieden. Der Gegner Arminia Bielefeld zittert hingegen noch um den Klassenerhalt. Mit Blick auf die Wichtigkeit der Partie für die Ostwestfalen und auch aufgrund des großen sportlichen Ehrgeizes des FCM wird Magdeburgs Trainers Christian Titz auch diesmal keine große Rotation vollziehen. Dies hatte er auch bereits so angekündet.