Der 1. FC Magdeburg gastiert am Sonntag in Regensburg. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des FCM.

FCM bei Regensburg: So könnte Magdeburg aufstellen

Foto: vs

Magdeburg - Auswärts bei Jahn Regensburg möchte der 1. FC Magdeburg an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Dabei dürfte Trainer Christian Titz weitestgehend die elf Spieler ins Rennen schicken, denen er jüngst beim 3:0-Heimerfolg gegen Hansa Rostock von Beginn an das Vertrauen schenkte. Einzelne Veränderungen sind allerdings möglich.