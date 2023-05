Magdeburg - In Darmstadt haben sie alles vorbereitet für ein rauschendes Fest. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) würden die Hessen in ihrem mit 17650 Zuschauern ausverkauften Stadion den Bundesliga-Aufstieg feiern. Die Gäste aus Magdeburg wollen hingegen das machen, was zuvor schon Hannover 96 und St. Pauli gelang: den Spitzenreiter schlagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.