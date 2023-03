In Fürth steht Cristiano Piccini nach seiner Genesung vielleicht in der Startelf des 1. FC Magdeburg. Der Abwehrspieler verfolgt im weiteren Verlauf der Rückrunde ein außergewöhnliches Ziel.

Cristiano Piccini ist genesen und torhungrig. Schon gegen den SC Paderborn schaltete er sich am Sonnabend in einer Szene klasse ins Offensivspiel des 1. FC Magdeburg ein.

Magdeburg - Zufriedenheit strahlte FCM-Innenverteidiger Cristiano Piccini nach dem torlosen Remis gegen den SC Paderborn aus. Sichtlich freute es den Italiener, sein Comeback gegeben zu haben. In den vorherigen vier Zweitliga-Partien hatte er dem 1. FC Magdeburg wegen eines gebrochenen Zehs nicht zur Verfügung gestanden. Und natürlich fühlte es sich für den 30-Jährigen in dieser Phase unschön an, „draußen sitzen zu müssen und dem Team nicht helfen zu können“, wie er auf Englisch schilderte.