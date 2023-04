Hinter dem kommenden Gegner des 1. FC Magdeburg liegt eine aufregende Woche. Am Montag trennte sich der SV Sandhausen von seinem Trainer, am Mittwoch musste auch der Sportliche Leiter seinen Platz räumen. Das Schlusslicht ist angeschlagen.

Magdeburg / Sandhausen - Die Lage ist bedrohlich: Der SV Sandhausen taumelt in der 2. Bundesliga dem Abstieg entgegen. Zum Start der Woche zog der Verein die letzte Option. Zum zweiten Mal in der laufenden Saison wurde der Trainer entlassen. Neun Partien in Folge blieb der SVS ohne Sieg – und doch sollte der 1. FC Magdeburg gewarnt sein. Denn vor dem Hinspiel waren die Vorzeichen ganz ähnlich.