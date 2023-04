2. Bundesliga FCM-Gegner Eintracht Braunschweig – Die formstarken Freunde

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen beiden Partien will der 1. FC Magdeburg zurück in die Erfolgsspur. Zu Gast in der Partnerstadt wartet am Samstagabend eine formstarke Braunschweiger Eintracht. Der Gegnercheck.