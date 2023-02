Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Bundesliga am Sonnabend gegen den FC St. Pauli. Die wichtigsten Infos aus der Pressekonferenz am Donnerstag, kurz und kompakt.

Magdeburg - FCM-Cheftrainer Christian Titz erwartet mit FC St. Pauli einen Gegner, der sehr variabel in seinem Spiel sei. Das vergangene Spiel gegen Kaiserslautern hätten die Hamburger die komplette Zeit über kontrolliert, so der Trainer in der Pressekonferenz am Donnerstagmittag.