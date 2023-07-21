„Zaubertopf – AIR FRYER 100 x einfach“ herausgegeben von der Redaktion ZauberTopf

Dieses Buch ist der praktische Einstieg in die Welt der Heißluftfritteuse. Auf 228 Seiten liefert die Redaktion ZauberTopf einfache, alltagstaugliche Rezepte und Smart-Tipps für den Airfryer – von knusprigen Snacks über schnelle Hauptgerichte bis zu überraschenden Desserts. Die Rezepte sind klar strukturiert und leicht nach zu kochen, ideal für alle, die ihren Airfryer vielseitig einsetzen möchten. Ergänzende Hinweise zu Technik, Temperatur und Zeit geben zusätzliche Sicherheit beim Zubereiten und helfen, das volle Potenzial des Geräts auszuschöpfen. Leichte Rezepte & Airfryer-Guide machen dieses Buch zu einem wertvollen Begleiter für Einsteiger und Fans der modernen Küche.

Das Buch „Zaubertopf – AIR FRYER 100 x einfach“ ist zum Preis von 24,90 Euro unter der ISBN 978-3-96417-343-0 im Falkemedia Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Zaubertopf" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

