In diesem inspirierenden Ratgeber wird der Gemüseanbau zu einer zugänglichen und lohnenden Erfahrung für jeden, der einen grünen Daumen entwickeln möchte. Mit einer Fülle an praktischen Tipps und ökologischen Weisheiten führt die Autorin durch die Grundlagen des Anbaus von Obst und Gemüse, selbst auf dem kleinsten Balkon oder Fensterbrett. Von der Auswahl der richtigen Pflanzen bis hin zu nachhaltigen Anbaumethoden, dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die ihren Teil zur Ernährungssicherheit beitragen und gleichzeitig die Umwelt schützen wollen. Es ist eine Hommage an die Freuden des Gärtnerns und ein Aufruf, die Kontrolle über unsere Lebensmittel zurückzugewinnen.

„Werden Tomaten süßer, wenn ich sie mit Zuckerwasser gieße?“ von Sally Nex ist unter ISBN 978-3-7843-5745-4 zum Preis von 22,00 Euro im Landwirtschaftsverlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Tomaten“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

