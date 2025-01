„ The Crow “ mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle!

Eric Draven (Bill Skarsgård) und seine Freundin Shelly Webster (FKA twigs) werden, eingeholt von den Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit, brutal ermordet. Durch eine alte Legende ins Leben zurückgeholt, begibt sich Eric als düsterer, zwischen der Welt der Toten und der Lebenden wandelnder Rächer auf die unbarmherzige Jagd nach den Mördern.

Bittere Rache aus unsterblicher Liebe: Mit THE CROW erschafft Regisseur Rupert Sanders („Ghost in the Shell”, „Snow White & The Huntsman“) eine moderne und faszinierende filmische Neuinterpretation der legendären Graphic Novel von James O’Barr. Bill Skarsgård („Es“, „John Wick: Kapitel 4“) verkörpert die ikonische Figur des dunklen Rächers Eric Draven. Als seine große Liebe Shelly Webster ist Sängerin FKA Twigs zu sehen.

Ein tiefschwarzes, außergewöhnliches Rache-Epos mit Bill Skarsgård („John Wick: Kapitel 4“, „Es“) in der Hauptrolle sowie mit FKA Twigs („Honey Boy“) und Danny Huston („Wonder Woman“) in weiteren Rollen. THE CROW ist die filmische Neuinterpretation der bekannten Graphic Novel von James O’Barr und ein visuell einmaliges, packendes Kinoerlebnis. Regie führte Rupert Sanders („Ghost in the Shell”, „Snow White & The Huntsman“). Das Drehbuch stammt von dem Oscar®-nominierten Zach Baylin („King Richard“) sowie von Will Schneider. Für den Soundtrack zeichnet der deutsche Oscar®-Preisträger Volker Bertelmann („Im Westen nichts Neues“) verantwortlich.

THE CROW wurde vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) gefördert.

