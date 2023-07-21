„Stonehenge – Die Kathedrale der Zeit“ von Ken Follett

In einer fernen Frühzeit, lange vor schriftlicher Überlieferung, entsteht auf einer weiten Ebene ein kühner Traum: der Bau eines Monuments, das Himmel, Erde und Menschen verbinden soll. Der Roman erzählt von Seft, einem begabten Feuersteinhauer, dessen Leben sich mit einer visionären Idee verknüpft, die alles Bekannte übersteigt. Dürre, Hunger, Machtkämpfe und Stammeskonflikte stellen das Vorhaben immer wieder infrage. Schritt für Schritt schildert die Geschichte, wie Glauben, Opferbereitschaft und menschlicher Wille schließlich etwas hervorbringen, das Jahrtausende überdauert. So wird die Entstehung von Stonehenge zu einem eindrucksvollen Epos über Gemeinschaft, Visionen und den Preis großer Ideen.

Das Buch „Stonehenge – Die Kathedrale der Zeit“ von Ken Follett ist zum Preis von 36,00 Euro unter der ISBN 978-3-7577-0123-9 im Bastei Lübbe Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Stonehenge" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. LÃ¶sung/Kennwort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. StraÃŸe Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, Geburtsdatum sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 15. März 2026.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.