Das Buch entführt die Leser in die Welt der Berliner Rechtsmedizin, wo die Rechtsmedizinerin Sabine Yao und ihr Team mit einem komplexen und erschütternden Fall konfrontiert werden. Ein Kind verschwindet spurlos, und die Ermittler müssen sich mit einer Serie rätselhafter Morde auseinandersetzen, die eine dunkle Schattengesellschaft in den Fokus rückt. Tsokos bringt dabei seine jahrzehntelange Erfahrung als Rechtsmediziner ein und schafft ein dichtes Geflecht aus authentischen Fällen und packender Fiktion. Die Leser werden tief in die forensische Arbeit eingeführt, begleitet von präzisen Schilderungen, die die Spannung bis zur letzten Seite halten. Die realitätsnahen Einblicke in die menschlichen Abgründe und die komplexen Ermittlungen lassen das Buch besonders fesselnd und aufwühlend erscheinen – ein absolutes Muss für Thriller-Fans.

Das Buch „Mit kaltem Kalkül“ von Prof. Dr. Michael Tsokos ist unter ISBN 978-3426528723 als Paperback zum Preis von 16,99 Euro und als E-Book für 12,99 Euro bei Droemer Knaur erhältlich.

Unter dem Kennwort „Kalkül“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2024.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.