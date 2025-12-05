„ The Smashing Machine “ – Pure Schlagkraft! Gewinne jetzt die Blu-ray!

THE SMASHING MACHINE!

mit Dwayne Johnson, Emily Blunt, Kenny Rice, Jerin Valel u.v.m. Regie: Benny Safdie

Wenn Stärke zur Zerreißprobe wird: Unter der Regie von Benny Safdie vereint THE SMASHING MACHINE die Hollywoodstars Dwayne Johnson und Emily Blunt in einem packenden Filmhighlight voller Intensität und emotionaler Wucht.

THE SMASHING MACHINE ist ein außergewöhnliches Drama, in dem Dwayne Johnson („Black Adam“, „Fast & Furious“-Reihe) in der Rolle seines Lebens begeistert. Er spielt Mark Kerr, eine Legende in der Mixed Martial Arts-Szene – unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Dabei offenbart Johnson eine völlig neue Seite: Facettenreich, verletzlich und mit unglaublicher Präsenz spielt er einen Mann, der an seinem rauschhaften Leben zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen fast zerbricht.

An seiner Seite glänzt die Oscar®-nominierte Emily Blunt („Oppenheimer“, „Edge of Tomorrow“) als Kerrs Lebensgefährtin Dawn Staples. Unter der Regie von Benny Safdie („Der schwarze Diamant“, „Good Time“), der für seine Arbeit bei den 82. Filmfestspielen von Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet wurde, entfaltet THE SMASHING MACHINE seine mitreißende Kombination aus Sportdrama und Biopic. Produziert vom Erfolgsstudio A24 überzeugt der Film durch Johnsons herausragende Performance, Safdies meisterhafte Inszenierung und die eindrucksvolle Mischung aus Action, Drama und emotionaler Charakterstudie.

THE SMASHING MACHINE ist ab 16. Januar 2025 als DVD, Blu-ray, 4K UHD, limitiertes Steelbook sowie digital erhältlich! Das Bonusmaterial enthält Deleted Scenes und einen Audiokommentar von Benny Safdie.

Unter dem Kennwort „Smashing Machine“ können Sie hier bis zum 31. Januar 2026 eine Blu-ray gewinnen:

