Ab dem 31. Januar 2025 können Fans die glorreiche MCU Fortsetzung Marvel Studios‘ „Loki“ – Staffel 2 physisch im limitierten Steelbook auf zwei 4K UHD-Discs und zwei Blu-ray-Discs genießen.

Marvel Studios‘ „Loki“ - Staffel 2 knüpft an das schockierende Finale von Staffel 1 an, als Loki sich in einem Kampf um die Seele der Time Variant Authority wiederfindet. Zusammen mit Mobius, Hunter B-15 und einem Team aus neuen und wiederkehrenden Charakteren navigiert Loki durch ein sich ständig erweiterndes und zunehmend gefährliches Multiversum auf der Suche nach Sylvie, Richterin Renslayer, Miss Minutes und der Wahrheit darüber, was es bedeutet, einen freien Willen und eine glorreiche Bestimmung zu besitzen.

Szenenbild Foto: Walt Disney LEONINE

Bonusmaterial Loki im Wandel der Zeit – Reise mit Tom Hiddleston, Kevin Feige und anderen über ein Jahrzehnt durch Lokis Zeitlinie und tauche damit tief in die Welt des schurkischen, aber liebenswerten Fan-Lieblings ein.

– Reise mit Tom Hiddleston, Kevin Feige und anderen über ein Jahrzehnt durch Lokis Zeitlinie und tauche damit tief in die Welt des schurkischen, aber liebenswerten Fan-Lieblings ein. Pannen vom Dreh – Ein Blick auf einige der lustigen Momente am Set mit dem Cast und der Crew von Loki - Staffel 2.

– Ein Blick auf einige der lustigen Momente am Set mit dem Cast und der Crew von Loki - Staffel 2. Gelöschte/Erweiterte Szenen

Gemeinsam unbesiegbar: Das Making-Of von Loki Staffel 2 – Begleite den Cast und die Crew von Staffel 2, wenn sie den Vorhang über Lokis jüngstes MCU-Abenteuer lüften.

Unter dem Kennwort „Loki“ können Sie eine DVD/Blu-ray gewinnen: