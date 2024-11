Der zweite Band der Friesen-Saga entführt die Leser ins Friesland des Jahres 1390, wo der 21-jährige Schiffszimmermann Folkmar Janns Osinga mit seiner Arbeit und dem erfolgreichen Familienunternehmen tief verwurzelt ist. Sein Leben gerät jedoch aus den Fugen, als er einer hinterhältigen Intrige zum Opfer fällt und des Mordes beschuldigt wird. Auf der Flucht muss er seine Heimatstadt und seine große Liebe Almuth verlassen und versucht verzweifelt, seine Unschuld zu beweisen. Als seine Lage immer aussichtsloser erscheint, begegnet er den berüchtigten Vitalienbrüdern, einer Gruppe furchtloser Piraten, und schließt sich ihnen an. In einer Zeit voller Gefahren und Abenteuer kämpft Folkmar darum, seine Ehre und sein Leben zurückzugewinnen. Der Roman fesselt mit einem faszinierenden Mix aus historischer Genauigkeit und packender Erzählkunst, der die Leser bis zur letzten Seite in den Bann zieht.

Das Buch „Im Bann des Adlers“ von Daniel Wolf ist unter ISBN 978-3-442-49238-1 als Paperback zum Preis von 15,00 Euro erhältlich.

Unter dem Kennwort „Adler“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2024.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.