In diesem Buch nimmt der renommierte Sternekoch den Leser mit auf eine kulinarische Weltreise, die weit über klassische Kochbücher hinausgeht. Es werden nicht nur außergewöhnliche Rezepte präsentiert, sondern auch die Geschichten und Inspirationen, die hinter den Gerichten stehen. Jedes Kapitel entführt in eine andere Region der Welt, von Asien über Europa bis nach Südamerika, und lässt die Leser an den kulinarischen Entdeckungen des Autors teilhaben. Die Kombination aus persönlicher Erzählung, meisterhaft gestalteten Rezepten und hochwertigen Fotografien macht dieses Buch zu einem Genuss für alle Sinne. Es ist nicht nur ein Kochbuch, sondern auch ein Reisebericht, der die Neugier und den Appetit auf fremde Kulturen weckt.

Das Buch „Herr Raue reist“ von Tim Raue ist unter ISBN 978-3-7667-2610-0 zum Preis von 39,95 € im Callwey Verlag erschienen.

