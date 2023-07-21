„Essbare Wildsamen“ von Anke Höller und Doris Grappendorf

Dieses anschaulich illustrierte Sachbuch stellt 44 Wildpflanzen vor, deren Samen essbar sind, und bietet umfassende Porträts mit Angaben zu Standort, Reifezeit, Erntezeitpunkt und Verwendung. Es kombiniert praxisorientiertes Wissen zur Identifikation und Nutzung mit ideenreichen Rezeptvorschlägen – vom einfachen Snack bis zu außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen mit Wildsamen. Die Kapitel sind strukturiert nach Pflanzenarten, jedes mit Beschreibung, Fundgegebenheiten und kulinarischen Hinweisen. Zudem liefert das Buch Hintergrundwissen zu Sammel- und Konservierungstechniken sowie Tipps zur nachhaltigen Nutzung heimischer Wildpflanzen – ideal für Naturfreunde, Hobbyköche und alle, die regionale, selbst gesammelte Zutaten neu entdecken möchten.

Das Buch „Essbare Wildsamen“ von Anke Höller und Doris Grappendorf ist zum Preis von 22 Euro unter ISBN 978-3-8186-2367-8 im Eugen Ulmer Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Samen" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, Geburtsdatum sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2025.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.