„Die Gesetze der menschlichen Natur – The Laws of Human Nature“ von Robert Greene

Dieses umfangreiche Sachbuch entschlüsselt menschliches Denken und Verhalten anhand von 18 psychologischen „Gesetzen“, inspiriert von historischen Figuren wie Perikles, Queen Elizabeth I und Martin Luther King Jr. Greene zeigt, wie man emotionale Selbstbeherrschung erlangt, Empathie stärkt und verborgene Motive – eigene und fremde – erkennt. Jeder Gesetzesabschnitt verbindet philosophische Erkenntnisse, historische Fallstudien und konkrete Strategien zur Selbstführung und zum Umgang mit anderen. Mit 592 Seiten im Hardcoverformat richtet sich das Buch vor allem an Leser, die verstehen möchten, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, um in Beruf und Alltag erfolgreicher, reflektierter und widerstandsfähiger zu agieren.

Das Buch „Die Gesetze der menschlichen Natur – The Laws of Human Nature“ ist zum Preis von 29,99 Euro unter ISBN 978‑3‑95972‑230‑8 im Finanzbuch Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Natur" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, Geburtsdatum sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober 2025.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.