Ein neuer Psychothriller des Meisters des Nervenkitzels: Im Zentrum steht die Strafverteidigerin Sarah Wolff, die unter Monophobie – der Angst vor dem Alleinsein – leidet. Gemeinsam mit ihrer Tochter zieht sie an den Stadtrand von Berlin, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Doch statt Ruhe macht sich bald das Gefühl breit, niemals wirklich allein zu sein. Dinge geschehen, die sich nicht erklären lassen, und der unsichtbare „Nachbar“ scheint immer einen Schritt voraus zu sein. Spannung, unheimliche Stimmung und überraschende Wendungen zeichnen diesen Thriller aus, der typische Fitzek-Elemente wie kurze Kapitel, Perspektivwechsel und psychologischen Tiefgang verbindet.

Das Buch „Der Nachbar“ von Sebastian Fitzek ist zum Preis von 25,00 Euro unter der ISBN 978-3-426-28175-8 im Droemer HC (Droemer Knaur) erschienen.

Unter dem Kennwort „Nachbar" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

