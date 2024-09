Das begleitende Arbeitsbuch zum Bestseller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ bietet den Lesern praktische Übungen, um die inneren Prozesse der Selbstfindung und Heilung zu vertiefen. Es baut auf dem Konzept des „inneren Kindes“ auf, das zentrale emotionale Prägungen aus der Kindheit repräsentiert, und führt durch verschiedene Stationen der Selbsterkenntnis und Selbstreflexion. Die Übungen sind so gestaltet, dass sie den Leser systematisch anleiten, hinderliche Glaubenssätze zu erkennen und positive Veränderungen in seinem Leben zu etablieren. Dabei wird auf eine klare und verständliche Sprache geachtet, die auch komplexe psychologische Inhalte zugänglich macht. Das Arbeitsbuch ist eine wertvolle Ergänzung zum Hauptwerk und unterstützt die Anwendung der theoretischen Inhalte im Alltag. Besonders hervorzuheben ist die Struktur des Buches, die es ermöglicht, individuell und im eigenen Tempo vorzugehen, was es zu einem hilfreichen Werkzeug für alle macht, die an persönlicher Weiterentwicklung interessiert sind.

Das Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden – Arbeitsbuch“ von Stefanie Stahl ist unter ISBN 978-3-424-63143-2 zum Preis von 15,00 Euro im Kailash Verlag erschienen.

