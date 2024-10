Dieses Buch lädt zu einer kulinarischen Entdeckungsreise in die vielseitige Welt der Salate ein und zeigt, dass Salate weit mehr sein können als nur eine Beilage. Mit über 75 kreativen Rezepten, die von herzhaften Hauptgericht-Salaten bis hin zu raffinierten „Salad Boards“ reichen, bietet es saisonale Inspirationen für jede Jahreszeit. Die Rezepte kombinieren frische Zutaten mit internationalen Aromen und verleihen den Gerichten eine neue Dimension. Von einem warmen Quinoa-Salat mit gerösteten Süßkartoffeln und Feta bis zu einem fruchtigen Beerensalat mit Ahorn, Zitrone und Vanille – die Ideen sind vielfältig und leicht nachzukochen. Auch schnelle Salatgläser für den Büroalltag finden sich in diesem Buch, das so zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle wird, die gesunde und leckere Gerichte schätzen. Die abwechslungsreichen Kreationen machen Lust, die Salatküche auf kreative Weise neu zu entdecken und die frischen Aromen der Saison zu genießen.

Das Buch „Da hast du den Salat“ von Emily Ezekiel ist unter ISBN 978-3-7667-2730-5 zum Preis von 22,00 Euro im Callwey Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Salat" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

