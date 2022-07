Klaus-Peter Wolf: "Ostfriesensturm"

„Auf Wangerooge kontrollieren die Kollegen gerade die Ferienwohnungen und haben einen Toten gefunden", sagt Frank Weller, als er in die fragenden Augen von Ostfrieslands Top-Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen blickt. Die Tötungsart lässt vermuten, dass hierfür das organisierte Verbrechen verantwortlich ist - ein Verdacht, der Ann Kathrin und ihr Team sofort in Alarmbereitschaft versetzt. In einem Tierpark geschieht kurz darauf ein weiterer Mord. Unter Hochdruck durchsucht die Polizei leerstehende Ferienwohnungen, nachdem alle Touristen Ostfriesland verlassen mussten. Für Ann Kathrin Klaasen und ihr Team beginnt eine Ermittlung unter noch nie dagewesenen Bedingungen.

Das Buch „Ostfriesensturm“ von Klaus-Peter Wolf ist zum Preis von 13 Euro unter 978-3-596-70003-5 im Fischer Verlag erschienen.