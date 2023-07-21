5 x 2 Karten für die Veranstaltung Touristik & Caravaning Leipzig vom 19. – 23.11.2025 in der Leipziger Messe zu gewinnen

Reisewelten, Caravaning-Neuheiten und Genuss unter einem Dach

Vom 19. bis 23. November 2025 lockt Mitteldeutschlands größte Urlaubsmesse nach Leipzig. Auf 60.000 Quadratmetern präsentieren sich rund 450 regionale, nationale sowie internationale ausstellende Firmen mit Informationen und Angeboten zu vielseitigen Reisezielen in nah und fern und wecken Reiselust bei Besucherinnen und Besuchern. Neben Themen rund um Urlaub, Kreuzfahrt- & Schiffsreisen, Bike & Outdoor und Genuss ist vor allem der Bereich Camping & Caravaning mit spannenden Neuheiten auf der Urlaubsmesse stark vertreten. Hier können Reisefans die neuesten Reisemobile entdecken. Ein großer Zubehör- und Technik-Bereich zeigt Möglichkeiten und Tools, um die eigenen Fahrzeuge aufzupeppen oder zu optimieren. Auch über die passenden Stellplätze und Campingmöglichkeiten können sich die Besucherinnen und Besucher auf der Urlaubsmesse informieren.

Ein touristisches Highlight ist die Partnerschaft mit der Grand Tour de Catalunya, die sich in verschiedenen Facetten präsentiert, insbesondere als Rundreisedestination. Von den Spuren der Künstler Gaudí und Dalí über das malerische Hinterland bis hin zur Verkostung von ausgezeichneten katalanischen Weinen: Die Grand Tour hat für jede und jeden etwas zu bieten. Vor Ort gibt es unter anderem zwei tägliche Präsentationen über die Grand Tour, in denen Details zu den Etappen, Aktivitäten und Highlights der Route vorgestellt werden. Ein VR-Angebot (Virtual Reality), das es den Besuchern und Besucherinnen ermöglicht, die Grand Tour immersiv zu erleben, verspricht Reisefeeling hautnah. Wer hingehen Inspiration für den nächsten Trip zu See sucht, der wird ebenfalls auf der TC Leipzig fündig und kann diesen sogar vor Ort zu besonders attraktiven Messepreisen buchen.

Im Outdoor- und Golf-Bereich gibt es ein breites Angebot an Wander- und Radreisen sowie Golfequipment für den nächsten Golfurlaub zu entdecken. Wer auf der Suche nach Produkten und Angeboten aus der Region ist, der wird auf der messeeigenen „GenussReise“ fündig. Hier präsentieren regionale und lokale Produzenten und Produzentinnen ihre Angebote. Die „GenussReise“ gleicht einer großen Allee. Durch die Glaskuppel, die Bäume und die vielen Sitzgelegenheiten wirkt sie wie ein gemütlicher Marktplatz. Es gibt eine abwechslungsreiche Mischung aus Verzehr und Verkauf vor Ort.

Tipp: Wer sich jetzt schon ein Ticket und damit Inspiration für den nächsten Urlaub sichern will, spart beim Kauf im Online-Ticketshop vier Euro auf die Tageskarte im Vergleich zum Kauf vor Ort: www.tc-messe.de/tickets.

Unter dem Kennwort „Touristik & Caravaning" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

