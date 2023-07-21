5 x 2 Karten für die Veranstaltung Titanic: Eine Immersive Reise in Leipzig am 27.11.2025 – 16:00 Uhr zu gewinnen.

Die faszinierende und bewegende Geschichte der Titanic wird in einer völlig neu konzipierten magischen Symbiose aus gelebter Historie und moderner Inszenierung in Leipzig greifbar: Die Ausstellung „Titanic: Eine Immersive Reise“ beleuchtet auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise das seinerzeit größte Passagierschiff, seinen dramatischen Untergang und die damit verwobenen menschlichen Schicksale.

Foto: Dominik_Gruss

Die Besucher tauchen ein in eine faszinierende Welt, in der modernste Technologie auf Geschichte trifft. Das einzigartige Ausstellungskonzept vereint atemberaubende 360-Grad-Projektionen mit detailgetreuen Raumnachbildungen, präsentiert über 300 sorgfältig kuratierte Artefakte und lässt den Betrachter dank virtueller Realität die Vergangenheit hautnah erleben. Diese innovative Verschmelzung von digitaler Immersion und greifbarer Historie schafft ein unvergessliches Erlebnis, das die Grenzen traditioneller Museumsbesuche sprengt und Geschichte auf völlig neue Art erlebbar macht.

Foto: Dominik_Gruss

Mit über einer halben Million Besucher in Köln und Hamburg ist „Titanic: Eine Immersive Reise“ eines der erfolgreichsten Ausstellungsformate der letzten Jahre - und kommt nun auch nach Sachsen! Am 28. November werden im agra Messepark Leipzig die Landungsbrücken für diese Blockbuster-Schau heruntergelassen.

LOCATION

agra Messepark | Halle2 Das Projekt „Titanic: Eine Immersive Reise“ findet seine Heimat auf dem ehemaligen Gelände der Landwirtschaftsausstellung agra, das heute überregional bekannt ist als Veranstaltungsort für eine Vielzahl großer Events und Messen.

Unter dem Kennwort „Titanic" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. LÃ¶sung/Kennwort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. StraÃŸe Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor- und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 5 x 2 Karten für die Veranstaltung Titanic: Eine Immersive Reise in Leipzig Am 27.11.2025 – 16:00 Uhr zu gewinnen.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 24.11.2025

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.