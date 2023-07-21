2 x 2 Karten für die Veranstaltung Wiener Sängerknaben am Samstag, 20.12.2025 | 16:00 Uhr HALLE / SAALE | Georg-Friedrich-Händel HALLE zu gewinnen

Das Reisen liegt schon immer in der DNA der Wiener Sängerknaben, denn schon zu Kaisers Zeiten war die Hofmusikkapelle regelmäßig „on the road“. Maximilian I. hatte keinen festen Hof: Als römisch-deutscher Kaiser musste er sich seinen Untertanen und vor allem auch den Fürsten immer wieder zeigen – sein politischer Erfolg hing nicht zuletzt von seiner Mobilität ab. Auf den Reichstagen ließ Maximilian einen Großteil seines Hofstaates begleiten – zwischen 500 und 2000 Personen – und die Kapelle war oft dabei. Die Sängerknaben fuhren auf Pferdewagen mit, das Gepäck wurde in Rucksäcken und Fässern untergebracht. Für Maximilian war die Musik sowohl ein Mittel zur Entspannung als auch zur Repräsentation. Überall erregte die Kapelle Aufsehen; zeitgenössische Chronisten erwähnten immer wieder den außergewöhnlichen Gesang.

Auch heute erregen die Wiener Sängerknaben, die so viel reisen wie kein anderes Ensemble, Aufmerksamkeit. Die Tourneen sind ein wesentlicher Bestandteil ihrer Ausbildung. Neben der Bühnenerfahrung sollen die Kinder die Zeit genießen, die Länder und Kulturen, die sie bereisen, kennenlernen. Die Sängerknaben reisen nicht als Touristen, sondern als Künstler, geschätzte Gäste und Repräsentanten Österreichs.

Die gesamten Wiener Sängerknaben werden in vier Chöre aufgeteilt, die ihre Reisen so koordinieren, dass jeder Sängerknabe möglichst viele Länder erleben kann. Während ein bis maximal zwei der Chöre auf Konzertreise sind, wird in Wien in die Schule gegangen, geprobt, Uniformen geschneidert und angepasst, Kinder geimpft, Visa besorgt, Fotos gemacht und Material für Pressekonferenzen und Interviews vorbereitet – alles, um beispielsweise auf die Weihnachtstournee in Deutschland vorbereitet zu sein. In diesem Jahr steht unter anderem ein Konzert in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle an der Saale auf dem Programm. Neben klassischen Werken werden Advents- und Weihnachtslieder aus Deutschland und der ganzen Welt zu hören sein, die die Knaben von ihren Tourneen mitgebracht haben.

Unter dem Kennwort „Wiener Sängerknaben" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. LÃ¶sung/Kennwort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. StraÃŸe Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor- und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Veranstaltung Wiener Sängerknaben am Samstag, 20.12.2025 | 16:00 Uhr HALLE / SAALE | Georg-Friedrich-Händel HALLE.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 01.12.2025

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.