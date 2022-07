Wir verlosen zum Kinostart von „ DC League of Super-Pets“ am 28. Juli 2022 zwei Fanpakete bestehend aus je 1x2 Kinokarten und 1 Mattel Figur (Superman oder Wonder Woman). Jetzt Mitmachen!

In „DC League of Super-Pets“, dem neuen animierten Action-Abenteuer von Warner Bros. Pictures, leiht Dwayne Johnson dem Superhund Krypto seine Stimme. Regie führte Jared Stern.

In weiteren Sprechrollen sind Kevin Hart („Jumanji“- und „Pets“-Filmreihen) als Ace, Emilia Schüle („Wunderschön“, „Hello Again – Ein Tag für immer“) als Lois Lane, Tahnee („LOL – Last One Laughing“) als Lulu, Enissa Amani („Fuck ju Göhte 2“, „SMS für dich“) als Whiskers sowie Torsten Sträter („LOL – Last One Laughing“) als Batman zu hören.

„DC League of Super-Pets“ erzählt die Geschichte zweier unzertrennlicher bester Freunde: Superhund Krypto und Superman. Die beiden besitzen die gleichen Superkräfte und kämpfen in Metropolis Seite an Seite gegen das Verbrechen. Doch als Superman und der Rest der Justice League entführt werden, muss Krypto alles daransetzen, die Helden zu befreien. In Hund Ace, Hängebauchschwein PB, Schildkröte Merton und Eichhörnchen Chip findet er Verbündete. Doch erst einmal muss Krypto die bunt zusammengewürfelte Haustier-Bande davon überzeugen, ihre neu entdeckten Kräfte zur Rettung der Superhelden einzusetzen.