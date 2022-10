Jeden Tag Adventskalender gewinnen

Die Nächte werden länger und die Temperaturen sinken. Lebkuchen halten Einzug im Supermarkt. Die Weihnachtszeit rückt unaufhaltsam näher.

Eine schöne Tradition dem Heiligen Abend entgenzufiebern sind Weihnachtskalender. Täglich verstecken sich hinter den Türchen im Regelfall Süßigkeiten und versüßen das Warten auf den Weihnachtsmann.

Mit der MZ täglich Adventskalender gewinnen - Peise im Gesamtwert von über 6500 Euro

Doch der Adventskalender beinhaltet längst nicht mehr nur Schokolade, Gummibärchen und Bonbons. Im November stellt die MZ online jeden Tag einen Adventskalender vor, das beste ist, diesen können Sie ganz einfach gewinnen. Einfach die tägliche Quizfrage beantworten und dann heißt es Daumendrücken!

Dabei sind nicht nur Nascherein zu finden, sondern die Kalender beinhaltet auch Gewürze, Tee, Kaffee, vegane Snacks. Sogar Socken, Exit-Games, Krimis und Experimente sind hinter den Türchen zu finden.

Teilnehmende Firmen: 19grams, 3Bears, Adventsome, Droemer Verlag, Fave tob e powered by Men’s Health und Woman’s health, Foodloose, Franzis Verlag, Halloren Schokoladenfabrik, Haribo, Just Spices, Kosmos Verlag, Kusmi Tea, Lakrids by Bülow, Liquid Director, MySpirits, Niederegger, Penguin Verlag, Playmobil, Ravensburger, Revell, Ritter Sport, Seeberger, Snocks, Stabilo, Topp Verlag, UCI Kinowelt, Veganz