Wir verlosen 2x2 Karten für die Veranstaltung Phil Bates & Band am Samstag, 22.06.2024 um 20:00 Uhr in der Europa-Rosarium - Rosenarena

PHIL BATES & BAND perf. the music of ELO



Die Songs des ELO sind grandios und genial. Kein Wunder, sie stammen alle aus der Feder des musikalischen Ausnahmemusikers Jeff Lynne.

Das Electric Light Orchestra und sein Frontmann Lynne werden als eine der einflussreichsten Rockbands der Musikgeschichte gefeiert.

Typisch für den Stil der Band ist eine mitreißende Symbiose aus eingängigen energiegeladenen Rocksounds und edlen Klassikklängen.



Phil Bates hat mit dem ELO Part 2 als Sänger und Gitarrist über 30 Jahre weltweit die musikalische Faszination des Electric Light Orchestra live präsentiert.

Die Power seiner 2011 gegründeten exzellenten Liveband und Phil's eigene musikalische und stimmliche Perfektion, geben der legendären Musik des ELO frische Klangfarben, und klingen dennoch unfassbar authentisch.

Das Ergebnis: Über 500 erfolgreiche Konzerte, weltweite Termine, begeistertes Publikum, Standing Ovation, fantastische Resonanzen.



Auszug aus der Setlist:

ALL OVER THE WORLD / ROCK & ROLL IS KING / CALLING AMERICA / CONFUSION / XANADU / LIVING THING / MR BLUE SKY / HOLD ON TIGHT / DONT BRING ME DOWN / ROLL OVER BEETHOVEN u.v.m.

Phil Bates & Band - perform the music of ELO (Electric Light Orchestra)

Samstag 22.06.2024 um 20:00 Uhr

Europa-Rosarium

Am Rosengarten 2A

06526 Sangerhausen

Unter dem Kennwort "ELO" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Media Mitteldeutschland GmbH

Veranstaltung, Mathias Stranz, 0391 5999 177, [email protected]

Gewinnspiel Bezeichnung

Phil Bates & Band - perform the music of ELO (Electric Light Orchestra)

Samstag 22.06.2024 um 20:00 Uhr

Europa-Rosarium, RosenArena

Am Rosengarten 2A

06526 Sangerhausen

Gewinn:

Der Leser hat die Möglichkeit 2x2 Karten für die Veranstaltung Phil Bates & Band am Samstag, 22.06.2024 um 20:00 Uhr in der Europa-Rosarium - Rosenarena zu gewinnen. Dazu wird der Leser in einer Anzeige in der MZ am 08.05.2024 informiert und kann sich dann online auf Gewinnspiele (mz.de) anmelden.

Dort wird eine entsprechende Seite mit der Kurzbeschreibung des Gewinnspiels, der Möglichkeit der Datenhinterlegung des Teilnehmers, den Teilnahmebedingungen und der DSE erstellt. Die Teilnahmebedingungen und die DSE werden dabei mit einer Checkbox versehen.

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 23.05.2024 24 Uhr.

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.

Datenschutzinformationen:

Datenschutzerklärung

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Umstände der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren:

Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Datenschutzbeauftragter

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter

Rechtsanwalt Markus Selent, Schwanebecker Chaussee 5, 13125 Berlin, E-Mail: [email protected]

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Das umfasst die Ermittlung des Gewinners, die Benachrichtigung des Gewinners, und die Übermittlung des Gewinns. Rechtsgrundlage ist der Gewinnspielvertrag (Art 6 Abs. 1 b DSGVO), dessen Bedingungen sich aus den Teilnahmebedingungen ergeben.

Empfänger von personenbezogenen Daten

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Durchführung des Gewinnspiels benötigen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter und sonstige Dienstleister können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Telekommunikation sowie Druckdienstleistungen.

Informationen geben wir sonst nur weiter, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Ämter, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung sein. Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben.

Drittlandtransfer

Die Übertragung Ihrer Daten in ein Drittland findet nicht statt.

Dauer der Speicherung (Löschung)

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer des Gewinnspiels. Nach Abschluss des Gewinnspiels, d.h. Auskehrung des Gewinns an den Gewinner werden Teilnehmerdaten gelöscht.

Gewinnerdaten, die im Zusammenhang mit Buchungsbelegen stehen werden in zugriffsbeschränkter Form aus steuerlichen Gründen 10 Jahre aufbewahrt.

Betroffenenrechte und Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht:

· gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

· gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

· gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

· gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

· gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

· gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und

· gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.