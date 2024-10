Gewinnspiel Magic Gregorian Voices Klang der Mönche Das Konzert.

Der Leser hat die Möglichkeit 5x2 Karten für die Veranstaltung „Magic Gregorian Voices“ (am 15.11.2024, 20:00 Uhr – Kaiserhof Quedlinburg | Pölle 34, 06484 QUEDLINBURG) zu gewinnen. Dazu wird der Leser in einer Anzeige in der VS und MZ am 30.10.2024 informiert und kann sich dann online auf Gewinnspiele (mz.de) anmelden. Dort wird eine entsprechende Seite mit der Kurzbeschreibung des Gewinnspiels, der Möglichkeit der Datenhinterlegung des Teilnehmers, den Teilnahmebedingungen und der DSE erstellt. Die Teilnahmebedingungen und die DSE werden dabei mit einer Checkbox versehen.