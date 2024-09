3x2 Karten für die Eiskönigin 1 & 2 – Musik Show auf Eis am Freitag, 10.01.2025 um 19:00 Uhr in der Georg-Friedrich-Händel Halle, Halle Saale.

Die langersehnten und gefeierten Songs der weltweit erfolgreichsten Animationsfilme Frozen 1 und Frozen 2 kommen endlich auf die europäischen Bühnen – auf Eis! Freuen Sie sich auf eine atemberaubende Musikreise mit den Stars der neuen Musikshow – Elsa, Anna und ihren Gefährten.

Die neue Musikshow auf Eis verbindet beeindruckenden Eistanz und atemberaubende Zirkusakrobatik zu einer fesselnden Inszenierung. Tauchen Sie ein in eine zauberhafte Märchenwelt, in der Liebe, Freundschaft und Tapferkeit eine zentrale Rolle spielen.

Die adaptierte "On Ice"-Version des beliebten Wintermärchens verzaubert das Publikum mit großartigen Songs, einem begeisternden Ensemble aus Musical-Solist:innen, Eistänzer:innen und Akrobat:innen sowie einem eindrucksvollen LED-Bühnenbild. Diese Show auf Eis verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die gesamte Familie.

Erleben Sie Gänsehautmomente, wenn Elsa mit dem Hit des Abends “Lass jetzt los!” eine atemberaubende Performance auf Kufen präsentiert und die Bühne sowie die riesige LED-Leinwand mit ihren magischen Kräften in ein wunderbares Eisreich verwandelt. Seien Sie amüsiert, wenn Schneemann Olaf in “Im Sommer” von Sonne und Strand träumt oder Kristoff mit seinem geliebten Rentier Sven “Rentiere sind besser als Menschen” singt.

Weitere beliebte Hits wie “Willst du einen Schneemann bauen”, “Wo noch niemand war”, “Zeige dich” und “Liebe öffnet Türen” werden in dieser Show auf Eis zum Leben erweckt. Begleitet von einer vielfach ausgezeichneten Musik, einschließlich des begehrten Oscars für den besten Filmsong, bietet die Show ein unterhaltsames Eis-Spektakel mit Eistänzer:innen, Akrobat:innen der Extraklasse sowie innovativer Bühnentechnik und einem beeindruckenden LED-Bühnenbild.

Die Produzentin Rimma Wachsmann äußerte sich begeistert über die neue Show: “Wir sind stolz darauf, 'Die Eiskönigin' auf die Eisfläche zu bringen und das Publikum in eine magische Welt zu entführen. Mit einer Kombination aus Eis, Musik und beeindruckender Darbietung wollen wir die Herzen der Zuschauer berühren und unvergessliche Momente schaffen.” Tickets erhalten Sie auf eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Unter dem Kennwort "Eiskönigin Halle" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 3x 2 Karten für die Eiskönigin 1 & 2 – Musik Show auf Eis am Freitag, 10.01.2025 um 19:00 Uhr in der Georg-Friedrich-Händel Halle, Halle Saale. Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 17.10.2024

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.