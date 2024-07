Foto: Veranstalter

Es geht weiter and The Show Will Go On! Auf Grund des großen Erfolges geht die erste Deutschland -Tournee von Nino de Angelo in die Verlängerung.

Ist das möglich? Ja, es ist möglich! Nach seiner 40jährigen Bühnenkarriere hat Nino de Angelo im zarten Alter von 60 Jahren das Tournee-Virus voll erwischt! Der fulminante Erfolg seiner Konzerte gibt ihm dabei Recht:

„Der beste Nino de Angelo den es je gab. Er sprüht vor Energie und hat die Liederhalle entflammt“ (Stuttgarter Zeitung)

Ist es möglich nach einer langen und erfolgreichen Karriere alles hinter sich zulassen, und sich noch einmal ganz neu zu erfinden? Genau das ist Nino de Angelo gelungen! Das Publikum feiert Nino de Angelo für seine neuen Songs, die stark und authentisch mitten aus seinem Leben Kommen. Mit seinen Songs „Die Zeit heilt keine Wunden“ und „Gesegnet und Verflucht“ hat er viele neue Fans gewonnen, und auch die alten treuen Fans nicht verloren!

„Gesegnet und Verflucht – das ist meine Lebensgeschichte, sagt Nino de Angelo. Ich wurde reich beschenkt und bin auch sehr tief gefallen! Die Songs dieser CD‘S sind mein Lebenswerk, und ich musste auf die Bühne, um die Menschen damit zu erreichen!“ Und es ist ihm gelungen die Menschen zu erreichen:

„Es sind bemerkenswert viele Fans gekommen, und die Arena ist vollkommen von den Socken. Nino de Angelo beschert dem Publikum Glücksmomente“ (Leipziger Volkszeitung)

Weitere Tourdaten 2024 - Open Airs

• 31. August, Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach – Schlosshof

• 13. September, Gera, Sparkassenbühne Hofwiesenpark



Informationen und Tickets unter www.eventim.de und www.tourneen.co

Unter dem Kennwort "Nino de Angelo" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Gewinn:

Wir verlosen 3x2 Karten für die Veranstaltung Nino de Angelo - Live mit Band - Open Air 2024 Freitag, 30.08.2024 | 19:30 Uhr Marktplatz Weißenfels | Markt 1, 06667 WEISSENFELS.



Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt.

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 08.08.2024

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.