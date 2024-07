Foto: Veranstalter

Nach der erfolgreichen Hallen-Tour 2023 gibt es für die Fans von Dieter Bohlen erneut Grund zur Freude. 40 Jahre nach Gründung des Erfolgsduos Modern Talking wird Dieter Bohlen mit allen bekannten Hits seiner Kultband auf Tour sein.

Ob `You´re my heart, your my soul, Brother Louie, Cheri Cheri Lady oder You can win if you want`; jeder kennt die unendliche Liste seiner Nummer 1 Hits und hat seine ganz persönlichen Erinnerungen an eine unvergessliche Zeit. Genau an diese knüpft Dieter Bohlen bei seiner Open-Air-Tour 2024 an. Und dafür hat er sich in ganz Deutschland Locations mit besonderem Charme ausgesucht, um seinen Fans ein MEGA Konzerterlebnis zu präsentieren. Ob Schlösser, Burgen, am Wasser oder auf historischen Plätzen, Dieter Bohlens Fans können sich auf eine fantastische Reise durch 40 Jahre Musikgeschichte freuen.

Wer je auf einem Konzert von Dieter Bohlen war, weiß, dass seine Fans immer absolut auf ihre Kosten kommen. Der Pop-Titan versteht es wie kein zweiter die Besucher seiner Konzerte mit der richtigen Mischung aus Musik, Anekdoten und dem ganz besonderen Etwas zu begeistern. Er überzeugt mit seinem sehr persönlichen und authentischen Umgang mit seinen Fans. Kein Wunder das ihm sehr viele von ihnen zu jedem Konzert in jede Stadt folgen. Sänger, Produzent, Moderator und TV-Größe, mit seiner Bilderbuchkarriere erfreut sich Dieter Bohlen generationsübergreifend sehr großer Beliebtheit und dieser möchte er auch gerecht werden. „Meine Fans haben mir in meiner ganzen Karriere die Treue gehalten, deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass meine Band und ich alles geben, um mit ihnen einen unvergesslichen Konzertabend zu erleben.“ Die Vorfreude von Dieter Bohlen auf ein Wiedersehen mit seinen Fans 2024 ist jetzt schon riesengroß.



Weitere Tourdaten:



31.08.2024 KULTURWERFT GOLLAN LÜBECK

06.09.2024 SCHLOSS ORANIENBURG

07.09.2024 LANDSKRON BRAU-MANUFAKTUR GÖRLITZ

13.09.2024 FESTUNG EHRENBREITSTEIN KOBLENZ

14.09.2024 AMPHITHEATER HANA

Unter dem Kennwort "Modern Talking" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Gewinn:

Wir verlosen 3x2 Karten für die Veranstaltung Dieter Bohlen präsentiert 40 Jahre Modern Talking live und Open Air!

Samstag, 17.08.2024 | 20:00 Uhr Marktplatz Weißenfels | Markt 1, 06667 WEISSENFELS.



Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt.

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 08.08.2024

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.