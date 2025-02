Foto: Veranstalter

„Die Hauspostille wendet sich an das Gefühl des Lesers und dessen Verstand.

Die Lektüre empfiehlt sich in Zeiten roher Naturgewalten und in Stunden des Reichtums, dem Bewusstsein des Fleisches und der Anmaßung. Zu singen ist sie unter Anschlag harter Misslaute. Sie hat zum Motto: Zum Dank dafür, dass die Sonne sie bescheint, werfen die Dinge Schatten". Brecht schrieb die Gedichte dieser Sammlung in der Zeit von 1916 bis 1925. Der Titel Hauspostille ist eine parodistische Anspielung. Lars Eidinger liest nicht nur die Gedichte von Brecht – er taucht darin ein.

Lars Eidinger, der derzeit wohl begabteste Schauspieler seiner Generation, ist bekannt aus Film, Fernsehen, Bühne und beweist sein künstlerisches Talent auch in anderen Projekten. Ob als Hamlet, Richard III oder in Salzburg als Jedermann; er zieht das Publikum in seinen Bann. Er liebt und lebt seine Arbeit; das spürt man auch bei dieser Lesung unmittelbar. Die Verzweiflung an der Gegenwart, die Liebe, die sie erträglich macht, bringt Eidinger präzise und mit Gefühl auf die Bühne. In prägender Erinnerung ist sein Spiel in der Tatort-Trilogie als „Stiller Gast“; in dem berührenden Spielfilm „25 km/h“ oder als Bertolt Brecht in „Mackie Messer- Brechts Dreigroschenfilm“.

Unter dem Kennwort "Lars Erdinger" mitmachen und gewinnen:

