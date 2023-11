Die Dinosaurier sind endlich wieder in der Stadt! Genauer gesagt auf dem Parkplatz an der Andalusierstraße in Halle-Neustadt und zwar von Samstag, 4. November bis Sonntag, 19. November. Dabei wartet der „Jurassic Freizeitpark – Die Giganten der Urzeit“ in diesem Jahr mit dem ein oder anderen brandneuen Highlight wie beispielsweise dem Dino-Zug zum Mitfahren und einem frei beweglichen Dinosaurier auf, der zum Verblüffen aller Besucherinnen und Besucher durch das Publikum spaziert. Möglich macht dies eine Art Exoskelett – eine ganz neue Erfahrung, mit der anno 2023 aufgewartet wird.

Foto: Veranstalter

Auf die lebensechte Darstellung der Urzeitgiganten legt der „Jurassic Freizeitpark“ ohnehin schon immer großen Wert: Die rund 60 Sauriermodelle sind detailgetreu designt, zudem beweglich und laden manchmal sogar zu einem rasanten Ritt auf dem Rücken ein.

Kurz gesagt: Es ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Dies liegt auch daran, dass man nicht nur auf jede Menge Spaß und Unterhaltung, sondern auch auf den Aha-Effekt bei kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern setzt. Beim Spaziergang über das 6.000 Quadratmeter große Dino-Expo-Gelände lernt man ganz viel über die Giganten, die vor mehr als 250 Millionen Jahren die Erde bevölkerten. Dies geht sogar so weit, dass man im Ausgrabungscamp selbst zum Dinoforscher werden und im Sand nach Fossilien suchen kann. All diese spektakulären Highlights zwischen dem majestätischen Brachiosaurus mit dem langen Hals und dem mächtigen Triceratops mit den beeindruckenden Hörnern kann man nun in den kommenden zwei Wochen entdecken: Zu finden ist der „Jurassic Freizeitpark“ in der Nähe vom Saale-Center auf dem Parkplatz an der Andalusierstraße.

Geöffnet ist er bis zum 19. November Mittwoch bis Freitag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetag.

Unter dem Kennwort "Jurassic" mitmachen und gewinnen:

