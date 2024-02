Foto: Veranstalter

Am ersten Märzwochenende vom 1. bis 3. März 2024 findet zum ersten Mal die Messe Gartenträume in der Halle Messe statt. Ausgewählte Aussteller*innen aus der Grün- und Gartenbranche präsentieren an drei Messetagen alles was das Gärtnerherz begehrt. (Spezial-) Gärtnereien bieten bekannte und seltene Pflanzen und Blumenzwiebeln an und liefern auch gleich die passenden Tipps dazu. Gartendekorationen, Pools, Gartentechnik und -werkzeug, Floristik und Outdoormöbel runden das Angebot für Gartenfans ab. Dabei werden die Messehallen während der Gartenmesse selbst zum farbenfrohen grünen Paradies – ausgestattet mit technischen Raffinessen und vielen besonderen Gestaltungselementen.

Bereits an 10 Standorten in Deutschland ist die beliebte Messe Gartenträume vertreten, um Gartenfreunde zu begeistern. 2024 findet die inspirierende Gartenmesse erstmalig auch in der Halle Messe statt – zwei Messehallen werden zum grünen Treffpunkt für Gartenträumer*innen.

Frischer Wind im Außenbereich

An den innovativen und liebevoll dekorierten Messeständen können sich Hobbygärtner*innen mit den nötigen Pflanzen und Produkten eindecken, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Mit einer wetterfesten Terrassenüberdachung wird der Garten zum Wohnzimmer unter freiem Himmel – ausgestattet mit gemütlichen Loungemöbeln und einem Grillkamin, der Wärmespender und Grill zugleich ist, steht dem ausgelassenen Familienfest nichts mehr im Wege. Für Beete und Kübel werden verschiedenste Stauden, Sukkulenten, Blumenzwiebeln und Sämereien angeboten. Auch praktische Werkzeuge und Zubehör für die Gartenarbeit kommen nicht zu kurz auf der Gartenträume, sodass dem frischen Wind im Außenbereich nichts mehr im Wege steht.

Höhepunkt der Gartenträume ist in diesem Jahr die Möglichkeit, den renommierten und europaweit einzigen Pflanzenarzt René Wadas persönlich zu treffen. Mit seiner jahrelangen Erfahrung in Funk und Fernsehen und seinem Expertenwissen, was Pflanzen angeht, steht er den Besucher*innen mit Rat und Tat zur Seite. Zur kostenfreien Pflanzen-Sprechstunde können Gartenfreund*innen Pflanzen, deren Blätter oder Fotos mitbringen.

Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit den günstigen Online-Tickets können die Gäste direkt bis zur Einlasskontrolle durchgehen und müssen nicht erst an der Kasse anstehen. Die vergünstigten Online-Tickets sind ab sofort HIER erhältlich.

Auch die Ausstellerliste und das Rahmenprogramm sind 2 Wochen vor der Messe online einsehbar.

