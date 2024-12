Winterzeit ist Märchenzeit. Beim Gewinnspiel gibt es heute den Märchenbuch Klassiker aus der DDR in neuer Auflage.

Diese Ausgabe der berühmten Märchen der Brüder Grimm gehört zu den schönsten überhaupt. Sie wurde illustriert von Werner Klemke. Mit seinen farbenfrohen und fantasievollen Zeichnungen bringt er die Grimmschen Märchen lebendig und humorvoll zur Geltung, was sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistert.

Die Sammlung umfasst alle klassischen Märchen, die Generationen von Lesern verzaubert haben, und bietet eine wertvolle Ergänzung für jede Hausbibliothek. Viele DDR-Kinder werden sich an das eigene gleichaussehende Märchenbuch erinnern und können in Erinnerungen schwelgen, wenn sie dem Nachwuchs nun die spannenden Geschichten von „Rötkäppchen“, „Rumpelstielzchen“, "Schneeweißchen und Rosenrot“ und Co vorlesen.

Diese Ausgabe wurde vielfach ausgezeichnet und ist ein Muss für alle, die die Magie der Märchen in ihrer schönsten Form erleben wollen.

Das Buch „Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm“ ist unter ISBN 978-3-407-77233-6 zum Preis von 20 Euro als gebundene Ausgabe im Beltz Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort "Märchen" können Sie gewinnen.

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2024.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.