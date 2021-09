Gewinnspiel: "Jeder Mensch" von Ferdinand von Schirach zu verlosen

Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger, Autor und Dramatiker in einem. In seinem Buch fordert er für jeden Menschen in der Europäischen Union neue Grundrechte. Der 56-jährige formuliert sechs konkrete Artikel, die das europäische Grundrecht erweitern soll. Außerdem liefert er Antworten auf die größten Herausforderungen unserer Gegenwart.

Auf nur 24 Seiten erzählt er die Geschichte der Demokratie und der Grundrechte. Beginnend bei Thomas Jefferson, über Lafayette und George Washington landet er bei den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union mit dem Aufruf über Umwelt, digitale Selbstbestimmung, künstliche Intelligenz, Globalisierung und den Grundrechten nachzudenken. Und er spricht aus, was unser Recht sein sollte: Dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen sollen.

Das Buch "Jeder Mensch“ von Ferdinand von Schirach ist zum Preis von 5 Euro unter 978-3-630-87671-9 im Luchterhand Literaturverlag erschienen.

