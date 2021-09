Gewinnspiel: Buch "Geisterstätten Sachsen-Anhalt" zu gewinnen

Es gibt geheimnisvolle und verlassene Orte, teilweise ganz in Ihrer Nähe. 14 dieser "Geisterstätten Sachsen-Anhalt" stellen Arno Specht und Uwe Schimunek in ihrem Buch vor. Die Mediengruppe Mitteldeutschland verlost zwei Exemplare.

Sachsen-Anhalt hat nebenwunderschönen Landschaften auch Orte zu bieten, an die sich kaum jemand verirrt: geheimnisvolle, verlassene Stätten, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. 14 solcher Orte, an denen einst das Leben blühte und die zu betreten heutzutage oft lebensgefährlich ist, haben Arno Specht und Uwe Schimunek für ihr neues Buch ausgewählt.

In Texten und Fotografien blicken die beiden Autoren hinter die morbide Schönheit dieser „Geisterstätten“. Darunter befinden sich Werke wie das schaurige alte Krematorium in Dessau oder einst erfolgreiche Produktionsstätten wie die Kinderwagenfabrik in Zeitz sowie die prachtvolle Villa Waldpark am Fuße des Brockens

