Gewinnspiel: Bluray "Meine geistreiche Familie" zu gewinnen

Der erfolgreiche Schriftsteller Alexandre besucht wie jedes Jahr seine Eltern in deren Haus an der bretonischen Küste, um in Ruhe an seinem neuen Roman zu schreiben.

Als sein Vater Jacques plötzlich an Herzversagen stirbt, steht Alexandre zunächst unter Schock. Doch schon bald erscheint ihm bei jeder sich bietenden Gelegenheit der Geist seines Vaters, um ihm ungefragt nervige Ratschläge für‘s Leben zu erteilen. Als Alexandre erkennt, dass er der Einzige ist, der den alten Quälgeist hören und sehen kann, zweifelt er zunächst an seinem Verstand.

Doch schon bald weiß er die oft schnippischen Einwände seines verstorbenen Vaters zu schätzen, denn er ist tatsächlich drauf und dran, seine Familie zu verlieren, wenn er nicht schleunigst sein Leben umkrempelt. Alexandre macht sich an die Arbeit...

Los geht´s: Senden Sie uns das Kennwort "Familie“ und Ihre Kontaktdaten über das Gewinnspielformular. Einsendeschluss ist der 30.11.2021.

Keine Lust, zu warten? Unter diesem Link* können Sie die Bluray auch ohne Aufpreis direkt kaufen.