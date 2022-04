„Ernergy! in 5 Minuten“ von Dr. med. Anne Fleck

Mitmachen und Gewinnen. Wir verlosen ein Exemplar unseres Buchtipps „Energy! In 5 Minuten“ von Dr. med. Anne Fleck. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.

Der einzigartige Gesundheitscoach von Kopf bis Fuß für alle, die wenig Zeit haben: Dr. Anne Fleck hat die besten Ideen, nützlichsten Ratschläge und einfachsten Übungen ihrer bekannten Doc-Fleck-Methode zusammengestellt.

Jeden Tag lädt sie ein, einen bewährten Energy!-Praxistipp für sich zu entdecken. Keinerlei Vorwissen ist erforderlich – nur fünf Minuten Zeit, etwas Neugier und Freude am Ausprobieren.

Los geht´s: Senden Sie uns das Kennwort "Energy“ und Ihre Kontaktdaten über das Gewinnspielformular. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.

"Energy! in 5 Minuten ist eine Fundgrube an innovativen Rezepten, Selbsttests und motivierenden Affirmationen. Das Buch von Dr. med. Anne Fleck ist zum Preis von 22 Euro 978-3-423-28309-0 in der dtv Verlagsgesellschaft erschienen.