Böse zu sein, ist einfach.

Wer gut sein will, braucht einen ausgeklügelten Plan.

Im neuen Animationsabenteuer von DreamWorks Animation DIE GANGSTER GANG versucht sich eine gewitzte Bande von tierischen Gesetzlosen an ihrer bisher schwierigsten Mission: vorbildliche Musterbürger zu werden! Berüchtigt, gefürchtet und keineswegs zahm – mit animalischem Instinkt pfeift die Gangster Gang auf das Gesetz. Zusammen sorgen der schneidige Taschendieb Mr. Wolf, der scharfzüngige Safeknacker Mr. Snake, der Meister der Verwandlung Mr. Shark, das Mini-Muskelpaket Mr. Piranha und die flinke Hackerin Ms. Tarantula für leere Tresore und wilde Verfolgungsjagden.

Aber jede Glückssträhne reißt irgendwann ab. Als die Bande nach unzähligen Raubüberfällen geschnappt wird, schließt Mr. Wolf einen ungewöhnlichen Deal ab, um sich und seine Gang vor dem Gefängnis zu bewahren: Sie sollen das Gute in sich entdecken. Unter der Aufsicht von Professor Marmalade hecken die einfallsreichen Trickser einen cleveren Plan aus, um ihr schlechtes Image abzulegen. Die vorgetäuschten Tatsachen sollen zwar nur ein Ablenkungsmanöver für einen weitaus größeren Coup sein, aber Mr. Wolf entdeckt, dass ihm sein neues Verhalten Akzeptanz und Wertschätzung beschert, was ihm besser gefällt, als er anfangs zugeben will. Als ein neuer Bösewicht die Stadt bedroht, setzen Mr. Wolf und seine Gang alles daran zu beweisen, dass unter jedem Fell und jeder Haut ein gutes Herz schlägt.

Zum Preis:

Pelikan macht den Schulanfang 2022 zum Erlebnis: „griffix für einen cleveren Start“

Pelikan griffix © pelikan

Von Lehrkräften empfohlen: Für einen erfolgreichen Schulstart bietet Pelikan seine bewährte griffix Familie an – ab 2022 in frischen Farben und neuem nachhaltigen Verpackungskonzept.

Die ergonomisch durchdachten Produktlösungen mit besonderen Extras erleichtern den Kindern das Lernen von Anfang an und sorgen für jede Menge Spaß beim Schreiben, Malen, Basteln und Zeichnen. griffix hat die ideale Grundausstattung für alle Schüler*innen im Alter von sechs bis neun Jahren – darauf ist Verlass!