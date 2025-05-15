Schon gehört? Unsere Nachrichten aus Dessau-Roßlau und der Region gibt’s auch zum Anhören.

"Guten Abend, Dessau-Roßlau": Mit unserem Podcast bleiben Sie immer informiert

Jeden Abend gibt es einen neuen News-Podcast für Desau-Roßlau und die Region mit den interessantesten Nachrichten des Tages.

Mit unserem neuen Podcast „Guten Abend, Dessau-Roßlau“ bringen wir Ihnen täglich von Montag bis Sonntag die interessantesten Informationen des Tages direkt ins Ohr – kompakt, verständlich und auf den Punkt.

Ob auf dem Weg nach Hause, im Auto, beim Kochen oder beim Abendspaziergang – unser Podcast begleitet Sie mit dem Wichtigsten, was in der Doppelstadt und Umgebung passiert ist. Hier fassen wir für Sie die News des Tages zusammen – von unseren Reporterinnen und Reportern recherchiert und anschließend von einer KI zusammengestellt.

In rund fünf Minuten wissen Sie, was war, was ist und was morgen wichtig wird.

🎧 Hören Sie rein – ab sofort täglich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich hier auf unserem Portal.